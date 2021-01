“Lutarei por uma Aracaju mais inclusiva e que garanta direitos a todos”, disse Byron

02/01/21 - 06:00:04

Esta sexta-feira, 1º de janeiro, foi marcada pela solenidade de posse do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), sua vice Katarina Feitoza (PSD) e os 24 vereadores eleitos, ocorrida no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe, no centro de Aracaju. Um dos vereadores empossados foi o Sargento Byron Estrelas do Mar (Republicanos), que também foi eleito segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal.

Explicitamente emocionado, Byron, que está em seu primeiro mandato, destacou que atuará no fortalecimento das políticas públicas de assistência social e inclusão, mas sem esquecer das demais pautas defendidas durante a campanha.

“Vamos honrar a escolha da população aracajuana pelo nosso nome. Entendemos que a inclusão social foi muito importante para chegarmos até aqui, por isso, além de trabalharmos arduamente pelo social, atuaremos para cumprirmos os nossos objetivos de campanha, onde prometemos fomentar o empreendedorismo social, a geração de emprego e renda, fortalecer a segurança pública no âmbito municipal e o esporte. Lutarei por uma Aracaju mais inclusiva e que garanta direitos a todos os seus cidadãos”, disse o vereador.

O Sargento Byron não esqueceu de agradecer aos aracajuanos pelos 1.743 votos, que garantiram a vitória do mais novo parlamentar municipal. “Espero que os próximos quatro anos sejam muito produtivos para que tudo que planejamos durante a campanha seja cumprido. Obrigado do fundo do meu coração a cada um que depositou o seu voto de confiança. Estarei na Câmara graças a Deus, pelo o povo e para o povo”, reforçou.

Foto: Marcelle Cristinne

Da assessoria