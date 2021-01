POLÍCIA CIVIL ELUCIDA 84,2% DOS CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS EM ESTÂNCIA

A Divisão de Homicídios da Delegacia Regional de Estância divulgou os números relativos às mortes violentas que ocorreram no município neste ano de 2020. Segundo levantamento estatístico, realizado pelo cartório da unidade policial, ao todo, aconteceram 21 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na cidade, sendo 17 homicídios e quatro latrocínios, todos apurados pela Polícia Civil.

Desses 21 inquéritos instaurados, relativos aos crimes de mortes violentas, apenas dois ainda estão em investigação, em vias de serem esclarecidos. Os demais casos, ou seja, 19 ocorrências, tiveram as investigações concluídos e remetidas à Justiça. Dos 19 casos concluídos, 16 foram elucidados, explicitando um índice de resolução de 84,2% das mortes violentas ocorridas no município de Estância.

Destaca-se ainda que, dentre os números, os quatro latrocínios investigados foram elucidados e, em todas essas investigações, ocorreram as prisões dos autores. Segundo o delegado regional, Allan Faustino, à frente da Divisão de Homicídios, os números refletem a determinação e o comprometimento de toda equipe da Delegacia Regional no combate ao crime e a busca em atender as metas definidas no Planejamento Estratégico da Superintendência da Polícia Civil (Supci).