Prefeito Padre Inaldo toma posse e inicia seu segundo mandato

02/01/21 - 06:50:40

A manhã deste 1° janeiro foi marcada pela cerimônia de posse do prefeito reeleito, Padre Inaldo, e do vice-prefeito, Manelito Franco. O primeiro ato do dia foi a missa em ação de graças, celebrada pelo pároco Adeilson Almeida, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na sede do município.

Em seguida a comitiva se dirigiu à Câmara Municipal de Vereadores, onde o termo de posse foi assinado pelo gestor, que deu prosseguimento aos trâmites legais dando posse ao novo corpo de secretários municipais, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Emocionado o gestor relembrou sua trajetória de vida e fez uma pequena retrospectiva dos seus quatro primeiros anos de gestão. “Procurei me dedicar ao máximo para contribuir com o crescimento positivo da nossa cidade e em favor do povo menos favorecido. Avançamos muito, mesmo diante da crise e das dificuldades e agora retornamos com as energias renovadas para fazer ainda mais”, declarou.

O gestor ainda agradeceu aos secretários e servidores pelo empenho durante o seu primeiro mandato. “Sou grato a Deus por tudo o que pudemos fazer, e grato também aos abnegados secretários e secretárias que me auxiliaram nesse processo, pois sozinho não chegaria a lugar nenhum. Precisamos ter pessoas de bem ao nosso lado, que nos ajudem a avançar e trabalhar, afinal somos eleitos para servir. Agora só peço a Deus coragem e sabedoria para continuar trabalhando”, afirmou.

Os atos contaram com a presença dos secretários empossados, bem como da população socorrense. Todas as cerimônias foram realizadas seguindo todos os protocolos de segurança, a fim de evitar a proliferação do Coronavírus.

Secretários empossados

Júnior Trindade (Secretário de Administração)

Vivianne Sobral (Procuradora Geral)

Carlos Ferreira (Secretário de Comunicação)

Enock Luiz Ribeiro (Secretário de Saúde)

Antônio Paiva (Secretário de Serviços Urbanos)

Maria do Carmo (Secretária de Assistente Social)

Renato Nogueira (Secretário de Governo)

Luiz Carlos (Secretário de Indústria e Comércio)

Josevanda Franco (Secretária de Educação)

Bruno Henrique (Superintendente da SMTT)

Evilásio Protásio (Comandante da Guarda Municipal)

Hallison de Sousa (Secretário de Planejamento)

David Fernandes (Secretário de Agricultura)

Iraci Lima (Secretária da Fazenda)

Valter de Souza (Secretário de Controle Interno)

Faustino Esteves (Secretário de Transporte)

Natan Reis (Secretário de Cultura)

Mônica Menezes (Secretária de Trabalho)

Kleber Silva (Coordenador da Defesa Civil)

Samir Felipe (Secretário de Meio Ambiente)

Coronel Pontual (Secretário de Esporte)

Tonho da Caixa (Secretário de Assuntos Parlamentares)

Eliel Felipe (Secretário de Infraestrutura)

Fotos Neandes Rafael, Antônio Carlos e Hélio

Da assessoria