TÁTICO RECUPERA MOTO E BICICLETA ROUBADA E APREENDE DE ARMA DE FOGO

02/01/21 - 06:26:03

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu nesta sexta-feira (01) dois indivíduos armados no bairro Aeroporto. Durante patrulhamento na área, os policiais visualizaram um veículo de aplicativo com dois suspeitos a bordo e decidiram aborda-los.

Ao perceberem a ação, os elementos tentaram se evadir do veículo, mas foram contidos. Com um deles foi encontrado 01 revolver cal.32 com 04 munições intactas. Os indivíduos foram encaminhados à delegacia para providências cabíveis.

Ainda na sexta-feira, os militares recuperaram um veículo com restrição de roubo no conjunto Padre Pedro no Santa Maria. Os policiais receberam a informação que havia elementos suspeitos em uma moto circulando de forma suspeita.

O veículo descrito foi encontrado estacionado e constataram que o veículo foi roubado no dia de 31 de dezembro. Foram realizadas novas buscas na região para tentar encontrar os suspeitos do roubo, contudo não foi possível localiza-los.

O veículo foi devolvido ao proprietário na delegacia após as providências cabíveis.

Por fim, os policiais recuperaram bicicleta furtada no Santa Maria. Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação que havia elemento suspeito de furtar uma bicicleta na região e indicaram o local.

O homem suspeito foi encontrado com a bicicleta e não soube explicar como a adquiriu. A proprietária da bicicleta compareceu e relatou que o suspeito tinha furtado a bicicleta a poucas horas. A bicicleta foi devolvida a proprietária na delegacia após as providências cabíveis.