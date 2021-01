Vereadora Amélia Resende é eleita presidente da Câmara de Rosário

02/01/21 - 12:59:36

Com os votos dos parlamentares da oposição e da situação, a vereadora Amélia Resende (PT) foi eleita para a presidência da Câmara de Rosário do Catete. Essa é a segunda vez que Amélia assume a função de presidente do Legislativa, estando em seu sexto mandato consecutivo.

A nova Mesa Diretora é formada pelos vereadores Lió de Núbia (vice-presidente); George Santana (1º secretário) e Ramon Macedo (2º secretário). Amélia Resende destacou a união dos colegas em torno dos nomes que formaram a única chapa que disputou o pleito.

“Fomos chapa única e conquistamos a maioria. Isso mostra que começamos bem. Sem vaidades ou projetos pessoais. Agora, é trabalhar de forma transparente e independente. Buscando a viabilização e aprovação de leis e as discussões de temas de interesse da nossa população. Aqui será uma casa aberta para o povo e suas necessidades”, frisou Amélia Resende.

POR ASCOM/CMRC