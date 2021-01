Vinícius Porto é eleito vice-presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju

02/01/21 - 07:16:31

O vereador, Vinícius Porto (PDT) tomou posse na tarde desta sexta-feira (1º) para o quadriênio 2021/2024. Na ocasião, também foi eleito vice-presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju para o biênio 2021/2022. Ele compõe a mesa ao lado de Josenito Vitale de Jesus (Nitinho), reeleito presidente da Casa; Fabiano Luis de Almeida Oliveira como 1º Secretário e Byron Virginio Silva (Sargento Byron),na função de 2º Secretário. A eleição contou com o registro de uma única chapa que obteve 21 votos e três abstenções.

Na solenidade de posse, Vinícius Porto reafirmou seu compromisso com o povo aracajuano. “Primeiramente, quero agradecer aos aracajuanos pela conquista do meu quarto mandato como vereador. Estou muito feliz e tenho a clara noção da responsabilidade e dos desafios que estão por vir. Durante a campanha ouvi atentamente as expectativas e anseios dos eleitores que deixaram claro o que esperam de seus representantes no legislativo e no executivo para os próximos quatro anos. Vamos trabalhar ainda mais com o objetivo de apresentar e colocar em prática novos projetos e propostas com foco na melhoria da qualidade de vida do nosso povo aracajuano”, afirma Vinícius Porto.

O parlamentar defende ser indispensável seguir integrando crescimento econômico e inclusão social, por meio de investimentos em áreas prioritárias, a exemplo de saúde e educação. “ A gestão do prefeito Edvaldo Nogueira tem feito esse alinhamento com excelência e temos agora mais uma oportunidade de levar adiante esse trabalho que tango tem mudado para melhor a vida do nossa população”, avalia Vinícius Porto.

Fonte e foto assessoria