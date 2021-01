Ex-prefeito de Itabi flagrado queimando papéis da Prefeitura, é levado a depor em Glória

03/01/21 - 02:13:38

O ex-prefeito de Itabi, Mané do Povo (PSD), que apoiou o candidato derrotado nas eleições de novembro do ano passado, Rubens Feitosa, prestou depoimento, no final da noite deste sábado (02), ao delegado plantonista de Nossa Senhora da Glória, para onde foi levado por policiais, sob acusação de queimar arquivos da Prefeitura do município. O delegado enviou peritos a Itabi para comprovar os fatos do flagrante.

Segundo informação de uma liderança política local, o ex-prefeito Mané do Povo não entregou as chaves da prefeitura ao seu sucessor, Júnior de Amynthas (DEM), que tomou posse na sexta-feira (1º), informando que o faria na segunda-feira (05). Neste sábado (02), Mané do Povo foi à Prefeitura de Itabi, ao lado de sua mulher e da cunhada, além do funcionário Roosevelt, “começaram a queimar arquivos dentro da Prefeitura.”

Segundo o tenente Emanuel, da Polícia Militar, o ex-prefeito da cidade realmente encontrava-se no local onde se dava o incêndio se tratava “e na verdade promovia a queima de papéis dentro da prefeitura. De fato, a população estava na rua quando percebeu a fumaça saindo da sede da prefeitura e foi para a frente do prédio, onde assistiram a saída de Mané do Povo, acompanhando com uma estrondosa vaia e palavras de baixo calão.

O ex-prefeito Mané do Povo deixou Itabi em carro de um amigo, escoltado pela Polícia, para a Delegacia de Nossa Senhora da Glória. A população revoltada esvaziou os quatro pneus do seu veículo, enfurecida com a sua ação no interior da Prefeitura.

O Faxaju Online tentou contatos com advogados de defesa de Mané do Povo. Um deles seria Matheus, que negou estar promovendo a defesa do ex-prefeito. O outro seria Arlindo, que não atendeu ao telefone da redação e nem respondeu a mensagem de WhatsApp até a publicação da matéria. Em Itabi os comentários diziam ele teria ficado preso, mas não houve dados informações concretas sobre isso.

