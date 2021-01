Homem é preso após agredir, ameaçar e manter a ex-companheira em cárcere privado

03/01/21 - 18:44:38

Um homem foi preso suspeito de cometer os crimes de cárcere privado, ameaça e violência doméstica contra a ex-companheira. A prisão foi realizada no Bairro 17 de Março, em Aracaju

A equipe de plantão do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) prendeu em flagrante Alexandre Domingo Fábio dos Santos, 35 anos, pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, o detido manteve a ex-companheira em sua residência contra a vontade dela e a agrediu com socos e tapas na face da vítima. Alexandre também destruiu o celular dela, de modo que a impossibilitou de entrar em contato com a polícia.

Logo após ser libertada, na manhã do dia 2, a vítima foi ao DAGV. O detido, além de a agredir, também a ameaçou de morte e disse que “tomaria o sangue” dela. Alexandre estava em casa quando foi preso pela Polícia Civil.

O homem já havia sido preso por tentativa de feminicídio contra a antiga companheira e encontra-se, novamente, à disposição da Justiça. Informações e denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia, no 181. O sigilo é garantido.