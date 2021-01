MÁRIO DA CLÍNICA É EMPOSSADO PREFEITO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

03/01/21 - 07:31:16

Nesta sexta-feira, (01°), aconteceram as cerimônias de posse do prefeito eleito de Nossa Senhora das Dores, Mário da Clínica (Cidadania), da vice-prefeita Fernanda Lima (Podemos) e dos 11 vereadores eleitos no dia 15 de novembro. O evento foi realizado na Câmara Municipal da cidade.

Em virtude das restrições impostas pela pandemia, o evento foi restrito, com transmissão ao vivo pela internet. A cerimônia foi iniciada por volta das 00h do dia 1° de Janeiro de 2021 com a posse dos vereadores e depois a posse do prefeito e vice-prefeita.

“Hoje damos o 1° passo oficial para a mudança de Nossa Senhora das Dores. Reafirmo meu compromisso com todos os dorenses, faremos uma gestão ética, transparente e pensando no povo sempre”, disse Mário da Clínica durante o discurso de posse e completou emocionado: “Gratidão à todos vocês que confiaram seu voto no carroceiro, isso fortalece ainda mais meu dever como representante desse desejo de mudança”.

Com 100% das urnas apuradas, Mário da Clínica obteve 8.758 votos, o que corresponde a 53,83% dos votos válidos, iniciando assim sua trajetória política.

“Minha trajetória na política está apenas começando, mas, farei tudo que estiver ao meu alcance para o progresso chegar. Serei prefeito de todos, sem distinção, sem perseguição. Precisarei da ajuda de todos para essa cidade governar. Conto com o apoio dos secretários, vereadores e acima de tudo do povo”, ressaltou o prefeito.

Os Vereadores eleitos:

Juninho Cabeleireiro (PT); Hermerson de Hélio das Cruzes (PT), Fabrício da Nettocred (Cidadania); Lucas Lima (Cidadania); Catatau (PSD);

6.Gilson de Valdemar (PSD);

Vandinho da Sucupira (PT); Márcio Leal Neto de Iolanda (Cidadania); Gerino do gado Bravo (Cidadania); Toninho (PSD); Nininho do sindicato (PDB)

Secretários nomeados:

Chefe de gabinete- Clesivaldo Monteiro Soares

Secretaria de Governo- Gerivaldo Ferreira da Silva

Secretaria de Articulação- Paulo Alves dos Santos Júnior

Controladoria Geral- Nadson Costa Cerqueira

Procurador-Orestes Souza de Carvalho Neto

Secretaria de Administração- Gilvan Araujo Andrade

Secretaria de Finanças- Daniel Ferreira dos Santos

Secretaria da Assistência Social- Silvânia Moura da Rocha de Oliveira

Secretaria da Saúde- Diego Santos Santana

Secretaria da Educação- Vitérbio Santana Santos

Secretaria de Urbanismo-Jorgivan Carvalho Souza

Secretaria de transportes-Reginaldo de Jesus feitosa

Secretaria de Obras-Isaac Bezerra de Medeiros

Secretaria de Agricultura-José Rodrigues Sobral

Secretaria de Comunicação Marketing e Eventos-Rodrigo Melo.

Fonte e foto assessoria