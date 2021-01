VEREADORES DE SÃO CRISTÓVÃO TOMAM POSSE E ELEGEM A MESA DIRETORA

03/01/21 - 07:38:39

Na tarde da última sexta-feira (01/01), os 17 vereadores que compõem a Câmara de São Cristóvão tomaram posse e elegeram, sem nenhuma abstenção, a chapa União e Trabalho, apoiada pelo prefeito Marcos Santana, única que concorreu a mesa diretora.

O vereador Lucas Diego Prado Barreto Santos (MDB), conhecido como Diego Prado, foi eleito o novo presidente da Câmara, assumindo a vaga deixada por Paulo Júnior também MDB, que foi eleito vice-prefeito de Marcos Santana (MDB), a mesa ainda é composta por Edson Pereira (vice-presidente), Thiago Corrêa (1º secretário), ambos do MDB, e Luciano da Colônia (2º secretário) do PT.

Diego Prado, disse ao ser eleito que está pronto para ajudar a administração de Marcos Santana a continuar reconstruindo o município. Em entrevista para esssa matéria ele disse que queria “agradecer os 1.426 amigos que acreditaram na minha mensagem e no meu projeto, e quero agradecer ao prefeito Marcos Santana e ao vice-prefeito Paulo Júnior por confiarem e indicarem o meu nome a presidência desta casa, quero dizer que vou dar o meu máximo para que possa fazer a melhor administração de todos os tempos. Será um grande desafio, mas eu estou preparado e com meus 16 colegas, vamos conversando, pedindo ajuda e com fé em Deus fazer uma boa administração”.

Da bancada que tomou posse ontem, 12 vereadores fazem parte da coligação que reelegeu Marcos Santana no dia 15 de novembro de 2020. A nova mesa diretora conduzirá a casa por dois anos.

Fonte e foto ascom