VEREADORES ELEGEM CLÉCIO DO CENTRAL PRESIDENTE DA CÂMARA DE RIACHUELO

03/01/21 - 07:46:37

A manhã do primeiro dia de 2021 foi movimentada na Câmara Municipal de Riachuelo em razão da posse dos nove vereadores eleitos para a Legislatura 2021-2024 nas eleições de novembro de 2020.

Durante a primeira sessão ordinária a nova Mesa Diretora foi eleita, por unanimidade, para o biênio 2021-2022. A única chapa inscrita para a disputa foi formada por Clécio do Central (presidente), Urbano Moreira (vice-presidente), Ronaldinho (1º secretário) e Isley do Roque Mendes (2º secretário).

Após jurarem o compromisso de exercer as funções Legislativas, de Fiscalização Financeira, Controle Externo e julgadoras do Poder Legislativo, os eleitos tomaram posse e usaram a tribuna para o primeiro discurso em agradecimento à confiança neles depositada e manifestarem o seu compromisso com o bem da população riachuelense e o desenvolvimento do município.

TDantas Comunicação