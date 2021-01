VEREADORES REELEGEM GUTTO PRADO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE UMBAÚBA

03/01/21 - 07:58:37

Os vereadores eleitos de Umbaúba para a Legislatura 2021-2024 foram empossados durante uma solenidade na Câmara Municipal do município na manhã da última sexta-feira (1º). Na ocasião, além da posse dos 11 vereadores eleitos nas Eleições em novembro do ano passado, a nova mesa diretora foi eleita para o biênio 2021-2022.

Por nove votos a favor e dois contrários, o vereador Gutto Prado foi novamente eleito pelos colegas como presidente da Casa e terá como vice-presidente José Ailton, Júnior de Bené como 1º secretário e Fábio Silveira como 2º secretário. A eleição teve apenas uma chapa na disputa.

Após jurarem o compromisso de exercer as funções legislativas, de Fiscalização Financeira, Controle Externo e julgadoras do Poder Legislativo, os eleitos tomaram posse e utilizaram a tribuna para o primeiro discurso em agradecimento à confiança neles depositada pela população do município.

Foto: Luiz Gomes/Secom Umbaúba

TDantas Comunicação