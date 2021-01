Administração Municipal de Itabi emite nota de esclarecimento

04/01/21 - 06:20:55

A atual gestão municipal de Itabi vem a público lamentar o ocorrido na sede da Prefeitura no último sábado, 2 de janeiro, quando o ex-prefeito, acompanhado de algumas pessoas, colocou fogo em documentos e tentou atear em outros, não conseguindo devido à chegada da Polícia ao local.

Devido ao incidente, o prédio foi lacrado pela polícia técnica, que recolheu materiais queimados e partes de outros que seriam queimados para a devida perícia. O ex-prefeito foi conduzido à delegacia de Nossa Senhora da Glória, onde o caso será apurado.

A partir desta segunda-feira, o prefeito Júnior de Amynthas estará despachando na sede da Secretaria Municipal de Educação. Todas as demais secretarias funcionarão normalmente, dando continuidade aos serviços públicos essenciais à população.

Além de aguardar a apuração dos fatos, a Administração Municipal encaminhará ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, junto com os relatórios de transição, um pedido de realização de auditoria nas contas da gestão passada. A Prefeitura confia nos órgãos de controle e no trabalho da Polícia Civil sergipana para se apurem as razões que levaram o ex-prefeito a destruir documentos públicos. E que para não atrapalhar as investigações, o atual gestor ou qualquer outro integrante da sua equipe não falarão publicamente sobre o episódio.

PREFEITURA DE ITABI.