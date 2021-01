Alunos de Fisioterapia atendem idosos de abrigo público

04/01/21 - 08:03:29

Convênio entre a UNINASSAU e a Prefeitura de Aracaju beneficia pessoas em situação vulnerável

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, em parceria com a Prefeitura Municipal da capital sergipana, vem atendendo, por meio dos alunos do curso de Fisioterapia da Instituição, idosos em condição de vulnerabilidade social. O convênio foi firmado há um mês e vem levando conforto e assistência aos idosos que utilizam a “Casa Lar Nalde Barbosa”.

A fisioterapeuta e professora da UNINASSAU, Lane Camboim, que é a preceptora dos alunos que atuam na Casa, destaca a importância de ofertar aos idosos atenção, solidariedade e saúde. “A casa de apoio tem a finalidade de prestar assistência aos idosos e, com a chegada dos alunos, os próprios responsáveis pelo abrigo afirmam que houve uma grande mudança positiva. Houve um bom entrosamento e eles [os idosos] aceitaram o tratamento como uma forma de melhorar a qualidade de vida”, explica a preceptora.

“Buscamos atuar de forma consciente e preventiva, promovendo a reabilitação em diversos aspectos, com segurança. Mais do que tratar do corpo, buscamos também ouvir os idosos e criar, com eles, um vínculo de carinho que possa transmitir segurança no trabalho que estamos realizando”, completou a professora da UNINASSAU.

A assistente social e coordenadora da casa lar, Ingrid de Jesus Leite Silva, ressaltou a boa relação entre os estudantes e os que frequentam a casa. “Os idosos se entendem bem com os alunos. Há uma boa sintonia entre os futuros fisioterapeutas e os pacientes, o que vem contribuindo para a melhora e o avanço da saúde dessas pessoas”, assegura Ingrid.

Os alunos atendem de terça a quinta-feira, das 14h às 17h, e os tratamentos são realizados pelos acadêmicos que se encontram nos últimos períodos, supervisionados por preceptores, visando orientar e auxiliar os idosos em suas dificuldades. Além disso, são tomadas todas as medidas de prevenção ao coronavírus.

Fonte e foto assessoria