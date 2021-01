Belivaldo prorroga isenção para micro e pequenas indústrias têxteis de Sergipe

04/01/21 - 13:29:30

A medida beneficia, diretamente, aproximadamente 220 micros e pequenas indústrias instaladas em municípios do interior do estado

O Governo do Estado publicou o Decreto nº 40.737, que prorroga por mais seis meses o prazo de isenção da complementação de alíquota nas compras interestaduais de matéria-prima pela indústria têxtil de Sergipe. O atual prazo se encerraria no dia 31 de dezembro, mas o governador Belivaldo Chagas, objetivando estimular a geração de empregos de indústrias sergipanas enquadradas no Simples Nacional, autorizou a SEFAZ/SE a implementar estudos que viabilizaram prorrogar o benefício Tributário por mais seis meses, ou seja, até 30 de junho de 2021.

A medida beneficia, diretamente, aproximadamente 220 micros e pequenas indústrias instaladas em municípios do interior do estado. “Diante da atual crise econômica, agravada pela pandemia do novo coronavírus, essa é mais uma contribuição do Governo de Sergipe, sempre buscando imprimir políticas de geração de empregos em setores intensivos no uso da mão de obra sergipana, e principalmente, nas micro e pequenas empresas”, explica o secretário da Fazenda, Marco Antônio Queiroz.

