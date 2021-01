Case informa lentidão no sistema Hórus do Ministério da Saúde

04/01/21 - 12:24:28

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do Centro de Atenção à Saúde (Case), informa que, devido a problemas técnicos no sistema Hórus, do Ministério da Saúde (MS), a dispensação de medicamentos e a entrega domiciliar nesta segunda-feira, 4, encontra-se lenta.

De acordo com a coordenação do Case, o Ministério da Saúde (MS) já se pronunciou informando que as providências estão sendo adotadas para que o sistema volte a operar normalmente. Porém, até o momento, o Datasus ainda não deu prazo.

Com a lentidão do sistema, as dispensações dos medicamentos e a saída dos motoboys fica comprometida. O órgão continua buscando informações sobre o retorno do funcionamento do sistema Hórus. Os usuários poderão obter mais informações através do número (79) 3234-3400 ou pelo Whatsapp através do (79) 98891-2838.

Assessoria