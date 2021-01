2 PESSOAS MORREM AFOGADAS NO FINAL DE SEMANA. EM ARACAJU E ESTÂNCIA

04/01/21 - 07:21:00

Duas pessoas morreram neste final de semana vitimas de afogamento. As duas vítimas morreram afogadas, sendo uma na Praia do Saco e a outra em Aracaju.

A informação foi confirmada pelo Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros de Sergipe. As primeiras informações são de que as duas vítimas não tinham conhecimento do perigo, não sabiam nadar e por conta disso acabaram se afogando.

Segundo populares, uma das vítimas residia em Estância na Praia do Saco e o corpo ainda não foi encontrado. O outro afogamento foi registrado na Praia da Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros, onde um jovem tentou ajudar uma pessoa que estava se afogando e acabou sendo arrastado pela correnteza.