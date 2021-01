Educação estadual inicia revisão de Atualidades e Redação para o Enem

04/01/21 - 11:20:06

Período de revisão final inicia no dia 13 de janeiro, das 16h às 18h.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do programa Pré-Universitário, divulga a programação das atividades de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das semanas que antecedem as provas.

As aulas serão transmitidas pelo canal do YouTube Educação Sergipe, das 16h às 18h. No período de 6 a 8 de janeiro, as revisões serão de Atualidades e Redação, sempre trabalhando um tema específico de maneira interdisciplinar. De acordo com o professor Joelson Oliveira, coordenador pedagógico do Pré-Universitário da Seduc, a ideia é trabalhar a Redação por meio de temas relevantes, com as dicas de professores de áreas em comum.

Na quarta-feira, 6 de janeiro, o tema será “Os desafios da liberdade de expressão no Brasil contemporâneo”, que será trabalhado pelos professores Felipe Godoy (Arte), Roberto Lopes (Literatura), Jairton Peterson (História), André Moreira (Filosofia) e Naiane França (Redação). Na quinta-feira, 7, será a vez da temática “Estilo de vida ativo: um desafio para a sociedade moderna”. Essa aula contará com a participação dos professores Flávio Campos (Biologia), Márcio Oliveira (Educação Física), Fernando Cabral (Geografia) e Mario Lopes (Redação). A última revisão interdisciplinar acontecerá na sexta-feira, 8, com o tema “Desafios do mercado de trabalho pós-pandemia”, sendo ministrada pelos professores Eduardo Alves (Sociologia), Fernando Cabral (Geografia), Isolina Bôto (Redação) e Ivan Melo (Psicologia).

A partir do dia 13 de janeiro, inicia-se a revisão final das outras disciplinas. Nessa data acontecerão as aulas de Português (Dicson Soares e Drusila Vasconcelos) e Literatura (Roberto Lopes). As aulas da área de Linguagens serão ministradas no dia seguinte, 14 de janeiro, com Inglês (Martha Soraya), Espanhol (Monicque Risper), Arte (Felipe Godoy) e Educação Física (Márcio Oliveira).

Na sexta-feira, 15, será a vez das disciplinas da área de Humanas, com aulas de Geografia (Fernando Cabral, Joelson Oliveira e Luís Eduardo), História (Jairton Peterson, Priscila Guarino e Rodrigo Xavier), Sociologia (Eduardo Alves e Sharlene Prata) e Filosofia (André Moreira e Max Erb). Essas aulas encerram as revisões dos conteúdos que cairão no primeiro dia de prova do Enem, que será em 17 de janeiro.

A semana seguinte, reta final para o segundo dia de prova, que será em 24 de janeiro, contará com aulas das disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática. No dia 21 de janeiro, será a vez de Física (Edigênia Ferreira, Jack Leão e Michael Menezes), Química (Márcio Cardoso) e Biologia (Flávio Campos e Bárbara Silveira). Já no dia 22, as aulas serão de Matemática, com os professores André Calderaro, Adivando Batista e Fábio Rocha.

A coordenadora do Pré-Universitário, Gisele Pádua, destacou que esse foi um ano extremamente atípico e desafiador para todos, e que por conta do momento de pandemia, a equipe do Preuni mudou rapidamente os planos para que os estudantes não fossem prejudicados. Ela explica que agora a revisão final não será como acontece tradicionalmente, no Estádio Batistão lotado, com mais de oito mil estudantes, mas de forma online.

“A revisão final está sendo preparada com muito carinho, responsabilidade e com muita atenção. A gente vai trazer dicas quentíssimas e valiosíssimas. É importante que todos assistam, porque uma questão do Enem pode estar na revisão. O professor pode dar uma dica e o aluno conseguir responder a sua prova depois de ter assistido à revisão. As aulas serão transmitidas pelo YouTube e pela televisão. Então, quem não tiver internet, pode sintonizar na TV Alese, no canal 5.2, que os nossos professores estarão com um supermaterial para todos acompanharem”, declarou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM