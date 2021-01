Hospitais Regionais atendem 1.898 pacientes durante o feriado prolongado

Dados são referentes ao período de 31 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021

As unidades gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) prestam assistência hospitalar para toda a população do Estado de Sergipe. De 31 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021, os Hospitais Regionais de Itabaiana, Propriá, Estância, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória e Lagarto, registraram 1.898 atendimentos.

O Hospital Regional de Itabaiana, localizado no Agreste Sergipano, teve a maior demanda de atendimentos, acolhendo ao todo 433 pacientes. Desses, 247 foram assistidos pela clínica médica, 112 pela sutura e 42 pela ortopedia. Para consulta pediátrica foram encaminhadas 29 crianças e para ambulatorial, três usuários.

Na região do Baixo do Francisco, o Hospital Regional de Propriá registrou 430 atendimentos, tendo como destaque a clínica médica que prestou assistência a 239 pacientes, seguida da maternidade que acolheu 54 gestantes. Na clínica cirúrgica foram atendidas 49 pessoas e na ortopedia, 48. Na área pediátrica, 40 crianças foram assistidas.

No Hospital Regional de Estância, responsável por atender a população da região Sul do Estado, assistiu durante o final de semana, 312 pacientes. Desses, 163 precisaram de atendimento clínico, 65 do ortopédico e 62 do cirurgico. Na pediatria, 22 crianças foram atendidas. Na região Metropolitana de Aracaju, o Hospital Regional e Maternidade de Nossa Senhora do Socorro registrou 283 atendimentos, sendo 252 encaminhados para clínica médica e 31 para obstetrícia.

No Sertão Sergipano, o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória realizou 264 atendimentos. No consultório adulto da unidade, 159 pessoas foram acolhidas e no pediátrico, 28 crianças foram atendidas. Para consulta em ortopedia 60 pacientes foram assistidos e na sala de procedimentos, 10 usuários foram atendidos. Na obstetrícia do Hospital, sete gestantes buscaram ajuda médica.

No Hospital Universitário de Lagarto, Centro Sul de Sergipe, 176 pacientes foram assistidos. Desses 87 foram atendidos na Área Verde (pouco urgente) do Regional e 61 na Amarela (urgente). Na Área Laranja da unidade ( muito urgente), 11 pessoas foram atendidas. Nas Áreas não urgentes da unidade, Branco e Azul, 15 usuários necessitam de atendimento e na Vermelha (emergência) 2 pessoas foram acolhidas.