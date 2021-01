Linhas são alteradas devido reforma no Terminal Rodoviário em Aracaju

04/01/21 - 10:13:58

Aracaju tem passado por algumas mudanças estruturais em diversos espaços. E no quesito Mobilidade Urbana, algumas mudanças têm sido feitas não só nas vias, mas nos Terminais de Integração e Rodoviários também.

Dentro do leque de melhorias no Setor de Transporte de Passageiros, o Terminal Rodoviário Luiz Garcia, existente na Capital há mais de 30 anos, está passando por diversas mudanças estruturais para atender os usuários que vem do interior.

Diante isso, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que, devido à obra (responsabilidade do Governo do Estado), uma parte do Terminal do Centro será afetada parcialmente.

Por isso, foi feita a readequação no itinerário de linhas de ônibus do sistema de transporte coletivo da região metropolitana que circulam na parte Central da cidade, que já operam a partir de hoje, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021.

Agora as linhas que estão no Terminal de Integração Jornalista Fernando Sávio (conhecido como Terminal do Centro), terão um novo local de embarque e desembarque, sendo transferidas para o Terminal de Integração do Mercado.

As mudanças acontecem no itinerário e ponto de parada de oito linhas que fazem ponto final na pista interna da Rodoviária Luiz Garcia, que é paralela à Avenida Mamede Paes Mendonça.

As oito linhas são: a 066 – Term. Marcos Freire/Centro via Osvaldo Aranha (que terá a denominação alterada, a partir do dia 4, para 601 – Term. Marcos Freire/Mercado via Osvaldo Aranha); a 704 – Conj. Jardim/Centro via Osvaldo Aranha; 705 – Parque dos Faróis/Centro via Osvaldo Aranha; 713 – São Cristóvão/Centro via Osvaldo Aranha; 714 – Povoado Quissamã/Centro via Osvaldo Aranha; 716 – Socorro/Centro via Osvaldo Aranha; 718 – Guajará/Centro via Osvaldo Aranha e 719 – Sobrado/Centro via Osvaldo Aranha.

Além disso, em decorrência da obra, serão instalados dois pontos de parada para embarque e desembarque de passageiros para as demais linhas: um na rua Santo Amaro (após o Terminal do Centro e a rua Geru), e outro na Avenida Dr. Carlos Firpo (logo após uma Loja de móveis).

Com a mudança do ponto de parada, o trajeto das oito linhas, no Centro, ficará da seguinte maneira:

-> Avenida Dr. Carlos Firpo; Avenida Mamede Paes Mendonça; Praça João XXIII; Rua Santo Amaro; Rua Geru; Largo Esperanto; Avenida Dr. Carlos Firpo e Avenida Coelho e Campos.

Logo, das 26 linhas que, atualmente, passam pelo Terminal do Centro, somente 19 permanecerão no local.

QUEM VAI PARA O MERCADO

As seguintes linhas serão transferidas para o Terminal de Integração do Mercado, a partir do dia 4 de janeiro: 035 – Terminal Rodoviário/Mercado via Nova Saneamento; 200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01; 200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02; 701 – Jardim Atlântico/Mercado via Shopping Riomar, 602 – Marcos Freire II/Mercado, 605 – 18 do Forte/Mercado e 717 – Mosqueiro via Beira Mar.

Devido à transferência, haverá mudança também no trajeto dessas linhas também. A partir de agora, o trajeto fica:

-> Avenida Ivo do Prado; avenida Rio Branco (canaleta); Avenida Otoniel Dória; Avenida Antônio Cabral; Terminal do Mercado. É importante frisar que as linhas 602 – Marcos Freire II/Mercado via Porto Dantas (antiga 065) e a 605 – 18 do Forte/Mercado via 28° BC terão o itinerário encurtado até o Terminal do Mercado.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju