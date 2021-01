OPERAÇÃO POLICIAL RESULTA EM PRISÃO DE DOIS SUSPEITOS POR ROUBOS EM LAGARTO

04/01/21 - 16:56:35

Na manhã desta segunda-feira, 4, foi deflagrada uma operação que culminou na prisão de Jonh Alisson Santos Silva, de 31 anos, conhecido como “Pissiu” e Jair Almeida, 28 anos. A operação foi desencadeada pela Força Tática da Polícia Militar e pela da 7ª Delegacia Metropolitana. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Regional de Lagarto.

De acordo com as investigações, Jonh Alisson e Jair seriam suspeitos pela prática de roubo na cidade de Lagarto. Por esse motivo, foi decretada a prisão preventiva dos envolvidos. Sendo esta cumprida na manhã de hoje no conjunto Jardim, localizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

Informações e foto SSP