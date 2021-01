PM: NOTA ESCLARECIMENTO SOBRE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NO “BOTECO HERMES”

04/01/21 - 14:06:03

A Polícia Militar do Estado de Sergipe vem a público esclarecer que nessa sexta-feira, 1°, por volta das 23h, foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender uma denúncia de ocorrência de perturbação do sossego alheio, no ‘Boteco Hermes’, localizado na Avenida Hermes Fontes, em Aracaju.

Como não poderia ser diferente, nossas equipes foram atender a solicitação, e após constatarem que o barulho provocado por equipamentos de som estava acima do permitido, inclusive podendo ser ouvido claramente a 50 metros do local, fizeram a apreensão das caixas de som e notificaram o proprietário do estabelecimento.

No entanto, no dia seguinte, o estabelecimento utilizou novos equipamentos sonoros para desafiar as normas legais e continuar com o som abusivo, o que resultou em novas denúncias, e consequentemente, na apreensão da aparelhagem, incluindo uma mesa de som.

É importante ressaltar que se trata do 11° acionamento envolvendo o mesmo estabelecimento no período de apenas dois meses, destes, cinco envolvem denúncias de perturbação do sossego alheio. Além disso, foi constatado que a licença ambiental do Boteco Hermes está vencida e não foi exposta como as normas determinam.

Por fim, consideramos lamentável a atitude de um dos envolvidos, que ao invés de contribuir com os órgãos de segurança pública, preferiu utilizar as redes sociais com críticas inverídicas e desrespeitosas ao governador Belivaldo Chagas, que não teve qualquer ligação direta com os fatos relacionados á ocorrência!

A Polícia Militar permanece à disposição da sociedade sergipana e reforça o seu compromisso continuo na observância das leis e normas, incluindo o combate à perturbação do sossego e tranquilidade do nosso povo, como também do cumprimento de Decreto Governamental relacionado ao enfrentamento à pandemia do coronavírus, necessário para proteger e garantir a segurança dos sergipanos.

Fonte: PMSE