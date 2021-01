Polícia apreende adolescente de 15 anos por ato infracional pelo crime de estupro de criança de três anos em Aracaju

04/01/21 - 16:02:16

Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), na manhã desta segunda-feira, 4, apreenderam um adolescente suspeito pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. A ação policial aconteceu na zona norte da capital sergipana.

Segundo as investigações conduzidas pelo delegado Valter Simas, a vítima possuía apenas três anos de idade na época do ocorrido, enquanto o infrator estava com 15 anos.

Essa é a primeira apreensão de adolescente promovida pela DEPCA no ano de 2021. “No ano passado, os números alcançados em apreensões e operações foram expressivos e satisfatórios, a equipe policial está empenhada em dar continuidade aos resultados positivos neste ano que se inicia”, pontuou o delegado.

Informações e foto SSP