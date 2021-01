POLICIAIS PENAIS DE SERGIPE ALEGAM TER RECEBIDO COMIDA ESTRAGADA NO COPEMCAN

04/01/21 - 12:15:36

Agentes prisionais do Sindicato do Policiais Penais de Sergipe denunciaram o recebimento de alimentos estragados destinados aos agentes penais que estavam de plantão neste final de semana no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão.

As informações passadas pelo sindicato são de que, no último sábado (02) o café da manhã e o jantar foram devolvidos pelos policias penais por conta da condição dos alimentos. No domingo (3), o café da manhã também foi devolvido pelo mesmo motivo.

De acordo com o presidente do Sindppen, Wesley Alves, “no sábado a noite nós fomos comunicados da situação e eu levei para os colegas um lanche para que os policiais penais não ficassem com fome. No domingo pela manhã, chegou para eles um saco com maças e batata doce e calabresa aparentemente estragadas e cruas. É inadmissível uma situação dessa. O Copemcan é a maior unidade prisional do Estado, está superlotada, e os policiais penais que lá atuam são tratados dessa forma, sem o mínimo de respeito. Queremos uma resposta do Governo do Estado e a solução desse problema que infelizmente é recorrente”, disse Wesley.

Em nota, a Secretaria de Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) informou que notificou a empresa responsável pela entrega da alimentação aos policiais e que está revendo o contrato acordado com a mesma.

Veja na íntegra:

“A Secretaria de Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) informa que, sobre a informação de que a alimentação servida aos policiais penais no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho (Copemcan) estaria em desconformidade com os requisitos de qualidade, a secretaria está atuando junto à empresa fornecedora para a garantia de que os alimentos servidos ao público interno da unidade estejam em ótimas condições de consumo.

Com a pandemia, os preços de diversos produtos tiveram alta e houve queda no fornecimento de alimentos. Há um contrato em andamento, que foi renovado por mais três meses, em decorrência do alto preço que foi proposto pelas empresas que se candidataram para o processo licitatório. Mas, a Sejuc reitera que todas as falhas que são identificadas são comunicadas aos órgãos estaduais e há procedimentos administrativos em andamento.

A Sejuc ressalta o comprometimento com a qualidade do ambiente de trabalho e da alimentação fornecida aos servidores da secretaria em todo o estado de Sergipe. A Sejuc está atenta aos anseios dos servidores mantendo sempre o diálogo aberto e estando em busca da constante melhoria das condições de trabalho dos policiais penais”.

Foto: Sindppen