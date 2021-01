SHEYLA GALBA OFICIALIZA DECISÃO E JOÃO MARCELO ASSUMIRÁ CARGO DE DEPUTADO

04/01/21 - 13:49:23

Vereadora por Aracaju, Sheyla Galba (Cidadania) protocolou, nesta segunda-feira, 4, o pedido de renúncia ao cargo de deputada estadual. Com isso, a Assembleia Legislativa de Sergipe confirmou que o ex-prefeito de Nossa Senhora das Dores, João Marcelo (PTC), assumirá nesta terça-feira (05), às 9h, a vaga deixada por Dilson de Agripino, que agora é prefeito de Tobias Barreto.

Sheyla Galba ressaltou que está segura em relação à decisão tomada. “Fiz isso com a consciência tranquila de que irei trilhar um caminho de muito trabalho e dedicação por uma Saúde melhor em Aracaju. E, ainda assim, continuarei nossa luta por um tratamento digno contra o câncer para todos os sergipanos”, destacou.

Por conta da pandemia, a solenidade de posse do novo deputado será restrita, mas a população poderá acompanhar por meio do Instagram de João Marcelo, no perfil @joaomarcelodores. “Este será um momento muito especial em minha vida. É um grande desafio, mas estou preparado e vou atuar na Alese com o compromisso de defender os cidadãos e atender suas demandas, como sempre fiz na vida pública”, salientou João Marcelo.

Por Fábio Viana