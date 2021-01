Ambulatório do Servidor realizou mais de 1.600 testes para Covid-19

05/01/21 - 09:12:02

A iniciativa do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em disponibilizar um setor exclusivo para a testagem de Covid-19 dos servidores da Rede Estadual de Saúde, proporcionou que mais de 1.600 servidores pudessem realizar os testes para detecção da doença durante todo o ano de 2020.

Segundo a gerente do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), Priscilla Emanuella de Souza Gama, o Ambulatório exclusivo para os servidores da linha de frente da saúde foi uma maneira de resguardar os profissionais, passando segurança e orientando sobre os cuidados necessários durante esse período.

A gerente do SESMT explicou que o procedimento de atendimento segue padrões regulados pelas autoridades sanitárias. O profissional que apresentar síndrome gripal deve procurar o ambulatório munido de documento de identidade, contracheque e carteira do Sistema Único de Saúde (SUS), o resultado do teste rápido sai em 24 horas, já o resultado do PCR depende da demanda do Lacen.

“Ao longo desses sete meses de atividade, evidenciamos o quão foi e é de fundamental importância, ter um ponto de apoio de referência dentro da Secretaria de Estado da Saúde e da Fundação Hospital de Saúde, direcionado ao atendimento de Covid-19. Concluímos que o funcionário sente-se seguro ao saber que existe uma unidade pronta, capacitada e disponível para atendê-los”, pontuou.

Priscila orienta como os servidores devem se comportar ao se dirigir ao Ambulatório. “Quando for à unidade, é obrigatório o uso de máscara, manter pelo menos um metro de distância de outras pessoas e não tocar nas superfícies com as mãos. O paciente passa pela triagem da enfermagem, depois o médico faz uma avaliação, indicando qual o exame será realizado para diagnosticar a doença. Nós estamos atuando com uma equipe completa com médicos, enfermeiros, biomédicos e técnicos de enfermagem”, ressaltou.

De acordo com a gerente, a relevância da implantação desse ambulatório é de extrema importância e necessário. “Nosso objetivo é auxiliar os beneficiários a obter a melhor assistência diante da pandemia e contar com as informações mais claras, seguras e que estão disponíveis no momento, sempre acompanhando as orientações e esclarecendo duvidas”, concluiu.