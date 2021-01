Dr. Samuel prestigia posse do deputado estadual João Marcelo

05/01/21 - 15:47:05

Na manhã desta terça-feira, 5, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) prestigiou da cerimônia realizada no Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para empossar o deputado estadual João Marcelo Montarroyos Leite (PTC). Ele assume a vaga do deputado Dilson de Agripino (Cidadania), eleito prefeito do município de Tobias Barreto, após Sheyla Galba, primeira suplente, renunciar ao cargo de deputada estadual.

Dr. Samuel Carvalho parabenizou o novo deputado pela conquista, e mostrou uma gratificação com a soma de esforços para o povo de Sergipe. “João Marcelo chega para representar e lutar pelos moradores de Nossa Senhora das Dores. Estou muito feliz, pois eles também precisam de um representante. Fico muito alegre também por saber que ele foi eleito pela nossa coligação em 2018, Cidadania/PTC/Solidariedade. O meu desejo é de sucesso, união de esforços, criação de projetos e indicações para o beneficio do povo de Sergipe”, afirmou o deputado.

Sheyla Galba

A primeira suplente é Sheyla Galba, que se elegeu vereadora de Aracaju. Na manhã desta segunda-feira, 4, ela protocolou o pedido de renúncia ao cargo de deputada estadual. Segundo Dr. Samuel, Sheyla Galba será uma excelente representante do povo na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). “Estou muito feliz com a escolha de Sheyla Galba em ser nossa representante na CMA. Ela é uma mulher guerreira que luta por uma saúde de qualidade para todos. Com ela na Câmara, teremos uma vereadora atuante que com certeza trará muitos projetos benéficos para o povo. Desejo muito sucesso para ela”, pontuou.

Por Assessoria