Funcaju divulga novos prazos de entrega dos projetos selecionados pela Lei Aldir Blanc

05/01/21 - 16:36:56

O prazo para execução dos recursos da Lei Aldir Blanc (LAB) foi prorrogado pelo Governo Federal. Com isso, os projetos selecionados através do edital Janelas Para as Artes da LAB, executado pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), passam a ter novos prazos de entrega, os quais vão até o próximo dia 28 de março.

“Diante da prorrogação da execução da Lei Aldir Blanc, a Funcaju também reprogramou uma parte da entrega dos projetos à sociedade. Esse novo calendário vai construir uma agenda cultural para os próximos meses, pactuada com os artistas, para que a gente tenha uma programação cultural viva, muito forte e rica da produção cultural aracajuana até meados de março”, explica o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

O documento com os novos prazos pode ser visualizado no site www.aldirblancaju.art.br, na aba do edital Janelas Para as Artes, clicando no documento “Novos prazos de entrega dos projetos”. O município de Aracaju recebeu recursos da ordem de R$4.680.135,30 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil reais, cento e trinta e cinco reais e trinta centavos), os quais foram distribuídos entre agentes, artistas, iniciativas, produções e espaços culturais de diversos segmentos da cultura, através de editais ao setor cultural: edital de subsídio aos Espaços Culturais, Janelas Para as Artes, Técnicos da Área Cultural e de Pareceristas.

Entre os editais lançados pela Funcaju para o repasse de recursos da LAB, está o edital Janelas Para as Artes, com mais de 500 contemplados, divididos em diversas categorias, como música, economia criativa, artes visuais e artes urbanas, literatura, ações culturais afirmativas e cidadania, quadrilhas juninas e brincantes da cultura popular, artes cênicas e audiovisual.

Todos os editais, bem como a aplicação da LAB em Aracaju, tiveram a finalidade de estimular a cadeia produtiva da música afetada pela pandemia do novo coronavírus, além de permitir a circulação da produção musical aracajuana entre vários bairros da nossa capital.