ITABI É O MUNICÍPIO QUE APRESENTA MENOR ÍNDICE DE CASOS DE COVID-19 EM SERGIPE

05/01/21 - 13:21:47

O último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde apontou o registro de 951 casos da doença e mais oito mortes que estavam em investigação. Em Aracaju, 57.551 pessoas testaram positivo. Em Nossa Senhora do Socorro, são 5.699 casos confirmados. O município de Itabi apresenta o menor índice com 49 casos registrados.

Com uma população total de 5 048 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o município de Itabi, localizado a 134 quilômetros de Aracaju, vem se mantendo nos últimos meses, na média do que apresenta menor número de casos. De acordo com os dados da SES, em Sergipe, 115.636 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.516 morreram desde o início da pandemia (em fevereiro de 2020). Até o momento, 102.086 pacientes foram curados.

Foram realizados 253.152 exames e 137.516 foram negativados até a última segunda-feira, 4. Das pessoas que testaram positivo nos últimos exames realizados, 334 estão internadas, sendo 101 adultos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 29 crianças, além de 96 pessoas internadas em leitos de enfermaria.

Na rede particular, 108 pessoas infectadas pelo novo coronavírus estão internadas, sendo 41 na Unidade de Tratamento Intensivo adulta, duas pessoas na UTI neonatal/pediatria e 65 em leitos clínicos.

Municípios com mais de 500 casos

Aracaju – 57.551

Nossa Senhora do Socorro – 5.699

Itabaiana – 5.549

São Cristóvão – 3.518

Lagarto – 3.455

Estância – 3.420

Barra dos Coqueiros – 2.274

Tobias Barreto – 1.905

Propriá – 1.559

Simão Dias – 1.457

Nossa Senhora da Glória – 1.426

Itaporanga D’Ajuda – 1.387

Itabaianinha – 1.191

Carira – 1.124

Campo do Brito – 1.085

Capela – 1.067

Canindé do São Francisco – 931

Nossa Senhora das Dores – 903

Areia Branca – 894

Umbaúba – 892

Aquidabã – 891

Poço Verde – 886

Boquim – 794

Porto da Folha – 783

Moita Bonita – 767

Riachão do Dantas – 665

Frei Paulo -619

Ribeirópolis – 592

Neópolis – 555

Cedro de São João -515

Malhador – 502

Municípios com menos de 500 casos

Siriri – 448

Divina Pastora -446

Japaratuba -437

Arauá – 433

Maruim – 433

Laranjeiras – 429

Cristinápolis -421

Riachuelo – 412

Pacatuba – 386

Rosário do Catete – 373

Carmópolis – 371

Tomar do Geru -359

Monte Alegre de Sergipe – 345

Santo Amaro das Brotas – 337

São Domingos – 333

Poço Redondo – 304

Santa Luzia do Itanhy – 298

Salgado -272

Telha -251

São Miguel do Aleixo – 240

Santana do São Francisco – 239

Ilha das Flores – 233

Macambira – 225

Nossa Senhora da Aparecida – 223

Pedrinhas -200

Indiaroba – 194

Brejo Grande – 190

General Maynard – 158

Santa Rosa de Lima – 157

Nossa Senhora de Lourdes – 155

Graccho Cardoso – 138

Malhada dos Bois -135

Pirambu – 134

Gararu – 122

Japoatã – 121

São Francisco – 117

Cumbe – 111

Pinhão – 107

Muribeca -102

Canhoba – 93

Feira Nova – 92

Pedra Mole – 81

Amparo do São Francisco – 76

Itabi – 49

Pelos dados divulgados, a constatação é de que o número de casos não depende da extensão dos municípios e da quantidade de habitantes. Mas, da incidência da circulação do vírus e transmissão da doença. Especialistas continuam alertando para a manutenção dos cuidados sanitários, a exemplo do uso de máscara, de álcool em gel ou a 70º; distanciamento de pelo menos um metro e meio, além da limpeza, cuidados com os alimentos e higiene pessoal.

Foto: Divulgação SES

Por Aldaci de Souza