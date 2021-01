MACHADO DEFENDE NOME DE MARIA DO CARMO À RELEIÇÃO AO SENADO PELO DEM

05/01/21 - 20:47:25

Nesta terça-feira (05), ocorreu na sede do Democratas, a primeira reunião do ano, com a presença do presidente Estadual do partido José Carlos Machado, da presidente do DEM Mulher Josilda Monteiro, do vereador Breno Garibaldi, da delegada Georlize, que assumirá a partir deste ano oficialmente o DEM Municipal, além do Professor Saulo, o primeiro suplente de vereador do partido e o jornalista Abrahão Crispim. O encontro teve como objetivo traçar os planos futuros do partido.

O presidente estadual definiu que a senadora Maria Carmo irá participar das futuras reuniões para fortalecer ainda mais o grupo. Outro ponto abordado foram os resultados da última eleição com os candidatos que saíram pelo partido e definir quem serão as pessoas que irão assumir os diretórios municipais e estaduais.

Para Machado, o partido precisa de bons nomes para disputar vagas na Alese e na Câmara dos Deputados e voltou a defender o nome da senadora Maria do Carmo para a reeleição no senado federal. “Estou conversando diariamente com várias lideranças da capital e interior para se filiar ao partido”, relatou.