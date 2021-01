NOVO DEPUTADO ESTADUAL DE SERGIPE, JOÃO MARCELO, É EMPOSSADO NA ALESE

05/01/21 - 11:50:44

A Assembleia Legislativa de Sergipe conta com um novo integrante. O ex-prefeito de Nossa Senhora das Dores, João Marcelo Montarroyos (PTC), foi empossado deputado estadual nesta terça-feira (5), em solenidade no gabinete da Presidência do Parlamento, obedecendo os protocolos sanitários em virtude da pandemia. O novo parlamentar assumiu a vaga de Dilson de Agripino (Cidadania), que renunciou para assumir a Prefeitura de Tobias Barreto.

“Este é um momento muito especial em minha vida. Estar deputado representando os sergipanos é um grande desafio, mas estou preparado e vou fazer a diferença. Atuarei na Assembleia com o compromisso de defender os cidadãos e atender suas demandas, como sempre fiz na vida pública. Sigo firme nesse propósito”, ressaltou João Macedo.

O parlamentar salientou que sua atuação estará voltada para contribuir com o Estado de Sergipe. “Vou trabalhar incansavelmente em benefício dos sergipanos. Mas, naturalmente, darei uma atenção especial ao desenvolvimento da minha terra, Nossa Senhora das Dores, e demais municípios da região, que estão carentes de liderança. Seguimos com o mesmo coração e os mesmos princípios em uma nova história”, assegurou.

O deputado João Marcelo salientou que adotará um posicionamento independente na Assembleia. “Farei um mandato propositivo. Analisarei as pautas abordadas e votarei de modo a beneficiar a população. Além disso, como sempre fiz na política, manterei o bom diálogo com todos. Meu gabinete está à disposição dos sergipanos para tratar de todos os temas. Inclusive, já disse a vereadora Sheyla Galba que pode contar com o meu empenho na luta por um tratamento oncológico digno em nosso Estado”, destacou.

Fonte e foto: Assessoria parlamentar