PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA RECEBE O DEPUTADO FEDERAL FÁBIO MITIDIERI

05/01/21 - 16:15:59

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta terça-feira, 5, em seu gabinete, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). No encontro com Edvaldo, o parlamentar parabenizou o gestor municipal pela recondução ao cargo de prefeito, desejou sucesso no mandato que se inicia, e se colocou à disposição para colaborar com o novo projeto para a cidade, destinando recursos federais, através de emendas, para o município.

“Fico muito feliz em receber a primeira visita do deputado Fábio Mitidieri, neste novo mandato, que veio, mais uma vez, se colocar à disposição para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Fábio tem sido um grande parceiro da nossa gestão e tem nos ajudado de forma significativa, com a destinação de emendas para diversas áreas. Por isso, hoje reafirmamos a nossa parceria, no sentido da colaboração do mandato parlamentar de Fábio à Prefeitura de Aracaju e já discutimos nesse encontro a questão das emendas para a nossa cidade”, destacou o prefeito.

De igual modo, o deputado Fábio Mitidieri reiterou que “estará à disposição para ajudar Edvaldo a fazer uma gestão ainda melhor para os aracajuanos”. “O prefeito Edvaldo terá a grande missão de conseguir fazer uma administração ainda melhor, e estamos aqui para ajudá-lo, com emendas, com trabalho, com o que for necessário para que sua gestão seja a maior que o povo de Aracaju já viu. Quero agradecer pela parceria de sempre, colocar, mais uma vez, nosso mandato à disposição, e parabenizar Edvaldo pela sua posse, já que não pude estar presente por causa dessa situação da pandemia”, afirmou o deputado.

Foto: Ana Lícia Menezes/PM