Preparem-se para contar os mortos

05/01/21 - 08:14:51

Por Adiberto de Souza

O infame negacionismo do presidente Bolsonaro, a equivocada política de combate à Covid-19 posta em prática pelo Ministério da Saúde e o afrouxamento do isolamento social serão responsáveis pela tragédia que se avizinha. Todos os dados mostram que o Brasil caminha, a passos largos, para um colapso da saúde. Com o surgimento de uma nova cepa do vírus bem mais contagiosa, e sem leitos hospitalares suficientes para atender ao grande número de infectados, o país assistirá uma mortandade nunca vista, só restando aos vivos contarem os mortos amontados, antes de serem sepultados em covas coletivas. Esta sombria previsão está sendo feita por todos os cientistas. Lastimavelmente, o que ocorreu na região Norte no ápice da pandemia, tem tudo para se repetir este ano, pois não temos vacinas, seringas, agulhas e nem vontade política do governo federal para enfrentar o coronavírus. O pior é que, estimulada pelo criminoso discurso de que o pior já passou, a população está abrindo mão da máscara e promovendo perigosas aglomerações. Decididamente, estamos na cloaca da cobra. Ó Senhor, tende piedade de nós!

Dia de posse

O ex-prefeito de Nossa Senhora das Dores, João Marcelo Montarroyos (PTC), toma posse, hoje, como deputado estadual. Por conta da pandemia, a solenidade será no gabinete da presidência da Assembleia com a presença de pouquíssimas pessoas. O petecista ocupará o lugar do ex-deputado Dilson de Agripino (Cidadania), que renunciou para assumir a Prefeitura de Tobias Barreto. A vaga era da primeira suplente Sheila Galba (Cidadania), porém ela abriu mão por ter sido eleita vereadora em Aracaju. O pecuarista João Marcelo já disse que não será governo nem oposição. Então, tá!

Convite recusado

A delegada de polícia Danielle Garcia recusou o convite para trocar o Cidadania pelo PSDB. A proposta foi feita pelo presidente dos tucanos em Sergipe, Eduardo Amorim, para quem a candidata derrotada à Prefeitura de Aracaju é um nome qualificado e que pode contribuir para o fortalecimento do PSDB. Em nota, a delegada recusou o convite, pois prefere colaborar “com os mandatos dos parlamentares do partido e atuando, ativamente, do gabinete compartilhado. Qualquer informação diferente é especulação”. Ah, bom!

Consome menos

O consumidor está mais consciente na hora de comprar. Segundo estudo da agência global Havas, 85% da população entendem que o progresso não está em consumir mais, mas em consumir melhor, enquanto 75% acreditam que um consumo exagerado pode impor riscos ao planeta e à sociedade. 45% dos entrevistados, no entanto, disseram ser usual comprar itens e produtos de que não precisam. Danôsse!

Aliado de golpistas

O deputado federal João Daniel (PT) está entre os 27 petistas que votaram a favor de o Partido dos Trabalhadores apoiar o candidato Baleia Rossi (MDB) à presidência da Câmara. Nem parece que essa turma é a mesma que vivia acusando o MDB de ter dado um golpe na então presidente Dilma Rousseff (PT). Quando questionados sobre essa metamorfose, os petistas eleitores do “golpista” afirmam que votarão em Baleia pela necessidade de derrotar o deputado Arthur Lira (PP), candidato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Marminino!

Leves e soltos

Os condomínios não podem restringir, de forma genérica, que moradores tenham animais domésticos de estimação, como cães e gatos, em apartamentos. Decisão do Superior Tribunal de Justiça determina que as regras internas de condomínios só podem fazer restrição quando os bichos apresentarem risco à segurança, higiene ou à saúde dos demais moradores. Melhor assim!

Choro conveniente

Boa parte dos prefeitos sergipanos não tem feito outra coisa que não seja chorar o leite derramado. Uns reclamam dos cofres vazios, outros se queixam das dívidas herdadas e tem aqueles assustados com as irregularidades administrativas que encontraram. Até parece que os novos prefeitos não sabiam que iriam encontrar prefeituras em petição de miséria. Ora, se os governos dos ex-gestores tivessem sido as mil maravilhas, eles não teriam sido derrotados nas urnas. Com raras exceções, esse chororô é coisa de político demagogo, que não pretende honrar as mirabolantes promessas feitas na campanha. Crendeuspai!

Fora da lei

Alguém sabe por que o governo de Sergipe ainda não rebatizou o Estádio Estadual Antônio Carlos Valadares, em Maruim? Em 2014, o governo Jackson Barreto (MDB) gastou cerca de R$ 600 mil na recuperação daquela praça de esporte, porém fez vistas grossas à Lei proibindo nomes de pessoas vivas em equipamentos públicos. As reformas físicas foram para o beleléu, estando aquele estádio sem condições de uso, mas o nome de Valadares permanece lá. Dizem as línguas ferinas que o governador Belivaldo Chagas (PSD) não rebatiza aquela praça de esportes para não arranjar uma nova briga com o ex-aliado político. Home será?

Pagando o pato

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) foi o principal responsável pela derrota da delegada Danielle Garcia na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Quem pensa assim é o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), também derrotado na mesma empreitada da policial. Segundo o petebista, Vieira jogou contra a aliada devido “sua hipocrisia de pregar uma coisa e fazer outra, em estar contra a população, em ser um político que nunca se preocupou com Sergipe e nunca ter feito uma crítica ao governador e ao prefeito de Aracaju” discursou Valadares. Misericórdia!

Triste sina

“Quando a lama virou pedra/ E Mandacaru secou/ Quando o ribação de sede/ Bateu asa e voou/ Foi aí que eu vim me embora/ Carregando a minha dor”. Na música “Paraíba”, Luiz Gonzaga retrata o calvário das vítimas da seca, que devasta quase tudo, menos a esperança do sertanejo, temente a Deus e mais confiante em seu “padin Ciço” do que nas promessas dos homens. Ó meu Divino São José, dai-nos chuva com abundância. Amém!

Recorte de jornal

Publicado no jornal A Razão, em 29 de janeiro de 1911.