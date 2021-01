PSDB busca força para 2022

05/01/21 - 00:01:45

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O PSDB surpreendeu ontem, através do seu presidente Eduardo Amorim, ao iniciar a busca pelo fortalecimento do partido. Publicamente ele convidou o presidente municipal do Partido Liberal (PL), empresário Milton Andrade, e a ex-candidata à prefeita de Aracaju, delegada Danielle Garcia (Cidadania), para se filiarem à legenda. O objetivo, segundo ele, é apresentar aos sergipanos bons quadros para as disputas proporcionais e majoritárias nas eleições de 2022.

Outra surpresa, que não foi anunciada: conversas com o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, para deixar o PL e aterrissar no ninho tucano. Eduardo acha que Valmir hoje é uma liderança no Estado que pensa e respira política. Também convidou o deputado que assumiu o lugar de Dílson de Agripino, eleito prefeito de Tobias Barreto: João Marcelo (PT), ex-prefeito de Nossa Senhora das Dores. Tem um porém: passa pela cabeça de Eduardo Amorim que Valmir de Fracisquinho seja candidato majoritário pelo PSDB, de preferência ao Governo do Estado.

Já há alguns dias que Milton Andrade trata sobre sua transferência para o tucanato e há uma certeza no bloco que teve à frente a delegada Danielle Garcia: “dificilmente ela se manterá no Cidadania e, incentivada por outros políticos, deve aceitar o convite, porque não se sente bem com o estilo do senador Alessandro Vieira em comandar o partido e por sua ausência nas eleições municipais por todo o Estado. Danielle demonstra interesse em disputar vaga de deputada [estadual ou federal], mas dentro do bloco há quem a veja disputando o Senado Federal. Todas as conversas, entretanto, só se darão no segundo semestre deste ano.

Mas aos poucos vão surgindo algumas surpresas que confundem o leitor em relação ao início do comentário: Eduardo Amorim também terá uma conversa com o senador Alessandro Vieira. Ninguém sabe o que dará, mas de repente PL e Cidadania se transformam em PSDB à caça de outras siglas para formação de um bloco de oposição, até momento sem uma única representação. Alessandro estava de viagem, não sabia dessas informações. Minutos depois, já atualizado, ele respondeu “posso afirmar que é uma flor do recesso, nada mais.”

Perguntado sobre o que queria dizer, ensinou: “É uma expressão antiga, referente a notícias que surgem no recesso e depois desaparecem”. Bom, é vivendo e aprendendo…

Para Gilton Garcia

A coluna de hoje vai para Gilton Garcia (foto), que completa 80 anos. Ex-deputado estadual e federal por Sergipe, Gilton também foi governador do Amapá, nos anos 90, onde realizou um trabalho que ainda hoje tem a sua marca, registrada através de uma administração transparente, moderna e que mudou o Estado.

*** Gilton Garcia também exerceu vários cargos importantes em Sergipe e demonstra, aos 80 anos, vitalidade para atuar na político, através de sua influência junto a decisões para fazer valer o que é mais importante para Estado.

Eliane e Câmara Federal

Eliane Aquino (PT) negou que tivesse dito a amigos: “maldita hora que aceitei ser vice-governadora”, mas confirmou que está meio decepcionada. Sobre as razões, ela evitou falar: “deixa pra lá”!

*** Eliane Aquino disse, entretanto, que está com vontade de disputar uma vaga na Câmara Federal.

Indicação dela

Eliane Aquino diz que a sua decepção na política nada tem a ver com a troca de Leda por Lucivândia na Secretaria de Ação Social.

*** E insiste que a troca ocorreu porque Leda pediu para se afastar e ela que indicou Lucivândia, “que lá está”.

*** Com tudo isso, Eliane diz: “Vamos seguir, temos muita vida pela frente”.

Roupagem de Déda

Uma liderança do PT disse que boa parte da militância não ouve mais Eliane Aquino e que ela já não influencia nas decisões do partido: “o PT mudou”, disse.

*** Segundo a mesma fonte, “Eliane Aquino criou um grupo só para ela, não discute nada com o partido e não tem mais nada com o PT”, disse.

*** – Eliane hoje atrapalha mais do que ajuda, disse e avaliou: “ela está com a roupagem do ex-governador Marcelo Déda”.

No grupo de Belivaldo

O bloco mais amplo do Partido dos Trabalhadores tem conversado muito entre eles e tem dito que está integrado ao bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).

*** – O partido não pode mais entrar em projetos políticos que provoquem derrotas e não acrescentem nada à sigla: “a disputa pela Prefeitura de Aracaju foi um mau exemplo”.

Fábio e o MDB

O presidente regional do MDB, deputado federal Fábio Reis, disse ontem que com absoluta certeza o seu partido hoje está sendo bem estruturado.

*** Segundo Fábio, o MDB vem conversando com lideranças políticas que se filiem ao partido, incluindo homens e mulheres.

*** Lembrou que o MDB foi o segundo partido que mais elegeu prefeitos (09), vices (03) e vereadores (85), depois do PSD.

Tem dois projetos

O MDB, segundo Fábio Reis, tem dois projetos para 2022, levando em consideração que haja ou não nova legislação para as eleições..

*** Um projeto sugere que, mantida a mesma legislação, os partidos que indicarem candidatos a governador ou a senador não lance nomes para deputado federal, sem problemas para estadual.

*** O MDB vai conversar política com lideranças de outros partidos depois do carnaval. Inclusive com o governador Belivaldo Chagas.

Jackson está decidido

O ex-governador Jackson Barreto está decidido a deixar o MDB, mas ainda não anunciou qual partido vai se filiar. JB pensa em disputar vaga na Câmara Federal.

*** JB ainda vai conversar com companheiros que estiveram com ele no MDB, para depois tomar uma posição.

Luciano e o PSB

Consultado sobre a desfiliação do PSB, o deputado estadual Luciano Pimentel disse que está esperando a decisão do TRE/SE.

*** Depois da decisão do Tribunal, Luciano disse que tratará sobre o assunto e fará um relato de tudo que aconteceu.

Vota em Baleia Rossi

Segundo o deputado João Daniel, a bancada do PT reuniu-se ontem na Câmara Federal e vai apoiar o Baleia Rossi (MDB), a presidente da Casa.

*** A decisão do voto é para derrotar o candidato indicado por Bolsonaro, Arthur Lyra.

Fica em silêncio

O deputado Valdevan Noventa (PL) passa o recesso em Sergipe e não quer falar sobre as denuncias sobre matéria divulgada em relação a propinas, porque sequer foi notificado.

*** No processo, que corre na Polícia Civil de São Paulo, o seu nome não foi citado. Prefere ficar em silêncio sobre isso.

Auditoria em Itabi

O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público vão fazer auditoria em Itabi, levantando as questões que levara o ex-prefeito Mane do Povo a queimar arquivos,

*** A Prefeitura continua interditada, até que se chegue a um decisão do processo em andamento,

Posição com Edvaldo

O presidente regional do PDT, deputado federal Fábio Henrique, disse que seu partido está sem novidades. Acrescenta que o partido só tomará posições ouvindo e combinando com o prefeito Edvaldo Nogueira.

*** Fábio avisou que vai disputar a reeleição, mas o partido terá chapa de estadual e federal

Uma boa conversa

Governo do Estado – “A preocupação não é fechar o comércio, é não ter mais pessoas internadas”, disse Belivaldo ao fazer balanço das ações do Estado;

Fábio Mitidieri – “A luz que me guia é bem mais forte que os olhos que me cercam.” Simbora trabalhar. Bom dia a todos”!

Jailton Santana – Miguel Nicolelis: ou Brasil faz lockdown, ‘ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos’.

Reação de Lira – Candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira, reagiu após PT definir que estará com Baleia Rossi na disputa.

Estevam Sampaio – Delator do PT, Antônio Palocci está quebrado, com nome sujo na praça e à procura de emprego.

Vladimir Aras – Após aparente ameaça de Bolsonaro, MP do Rio diz que presidente deve formalizar denúncia e apresentar provas.

Disse Maria – Historicamente, pandemias sempre duram 2, 3 anos. O povo foi que achou, não sei por que, que desapareceria como mágica.

Deu na Folha – Após fracasso da 1ª compra, Ministério da Saúde prepara novos pregões para obter seringas e agulhas