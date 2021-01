São Cristóvão registra maior número de novos casos desde início da pandemia

05/01/21 - 12:10:06

Diante dos dados, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população mantenha o afastamento pessoal o máximo possível, evitando aglomerações, visitas a pessoas idosas e ambientes onde circule muitas pessoas. O uso de álcool em gel para higiene das mãos e as máscaras para proteção das vias aéreas continua sendo importante para evitar o contágio.

Os dados epidemiológicos diários, bem como orientações, protocolos sanitários, ações e medidas de enfretamento à pandemia podem ser consultados no site coronavirussaocristovao.net ou no site da prefeitura, no portal da transparência covid-19: transparencia.saocristovao.se.gov.br/municipio/covid19.