Secretaria de Estado da Saúde divulga 2ª lista de convocados do PSS

05/01/21 - 11:58:07

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou a 2ª lista de convocados do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2020. A apresentação dos candidatos inicia nesta quarta-feira, 6, das 8h às 12h, e das 13h às 17h, no Centro Administrativo da Saúde, e segue até o dia 8 de janeiro. Os aprovados irão atuar nas unidades da Rede Estadual de Saúde em Aracaju e no interior do Estado.

Os candidatos devem se apresentar no dia e horário estabelecidos no cronograma de apresentação que está publicado no endereço eletrônico www.saude.se.gov.br. Além disso, deverão portar os documentos registrados durante o ato de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, uma foto 3×4, cópia de documentos pessoais como carteira de identidade, CPF e título de eleitor, acompanhados do documento original, comprovante de residência, entre outros. Todos os documentos necessários estão disponíveis no site.

Os candidatos também deverão preencher a declaração de não ter sofrido penalidades no exercício da função pública e a Declaração de não acumulação de cargos públicos e vínculos temporários. Todos devem estar cientes de que a não conformidade ou não apresentação dos documentos comprobatórios implicará na desclassificação automática do candidato, conforme previsto no edital.

Estão sendo chamados mais de mil profissionais em diversas especialidades, tanto para nível técnico, superior assistencial e médicos. O maior número de convocados são técnicos de enfermagem para o Hospital de Urgências Governador João Alves Filho, com 196 candidatos convocados. Em seguida são os técnicos de enfermagem para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com 30 profissionais chamados.