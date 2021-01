Universidade Tiradentes oferta 1.742 vagas para Programa Universidade Para Todos

05/01/21 - 07:13:05

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o edital do Programa Universidade Para Todos (Prouni) relativo ao 1º semestre de 2021. As inscrições ocorrem de 12 a 15 de janeiro e a Universidade Tiradentes oferta 1.742 vagas distribuídas entre as unidades Sergipe, Alagoas, Pernambuco, EaD e Fits.

De acordo com a assistente Administrativa do Núcleo de Benefícios, Christiany Gonçalves, este ano, serão ofertadas bolsas parciais de 50% e integrais. As inscrições são realizadas exclusivamente no site do Ministério da Educação. Será solicitado CPF e número de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O aluno que tiver dúvida, pode ligar para o atendimento da Universidade Tiradentes, por meio do número 0800-7292100.

“O Prouni é um programa que facilita o acesso dos estudantes de baixa renda ao ensino superior de qualidade em universidades particulares. É uma referência na inclusão social para alunos oriundos de escolas públicas. O programa também prevê cota para estudantes afrodescendentes, aumentando expressivamente sua participação no ensino superior”, declarou.

Colaborador da Unit, Davi Conceição é bolsista Prouni e relata sua experiência com entusiasmo.

“Minha Jornada como bolsista ProUni foi muito gratificante porque tive a oportunidade de ingressar em uma das melhores universidades particulares de Sergipe, a Unit, explorar novos horizontes e, com isso, investir em meu conhecimento para futuramente me tornar um profissional qualificado na área da Administração”, disse.

Inscrição

No primeiro semestre deste ano, o candidato não poderá utilizar a nota do Enem 2020, uma vez que o resultado do exame será divulgado em período posterior à seleção do Prouni.

Assim, o estudante deverá utilizar como base para inscrição a nota do Enem mais recente, até a data de início das inscrições, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a redação.

O resultado do Prouni é divulgado em duas chamadas. No dia 19 de janeiro será divulgado o resultado da 1ª chamada e, no dia 1º de fevereiro, o resultado da 2ª chamada.

O candidato pré-selecionado deve ficar atento aos períodos estabelecidos no cronograma para apresentar os documentos que comprovam as informações registradas na inscrição. Os pré-selecionados na 1ª chamada do processo seletivo do Prouni para o 1º semestre de 2021 têm o prazo de 19 a 27 de janeiro para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas na inscrição.

Os documentos devem ser entregues na instituição para a qual o candidato foi pré-selecionado. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação. Por conta da pandemia, os atendimentos e entrega de documentação estão sendo feitos de forma online, através do email prouni@unit.br.

O candidato não pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas do Prouni ainda poderá disputar uma bolsa por meio da lista de espera. Nos dias 18 e 19 de fevereiro, o candidato inscrito no processo seletivo do 1º semestre de 2021 pode manifestar interesse em participar dessa última etapa da seleção do Prouni. O resultado da lista de espera será divulgado em 22 de fevereiro. O prazo para a comprovação da documentação, por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera, é de 22 a 25 de fevereiro de 2021.

Vagas remanescentes

A partir desta edição, os candidatos participantes de processos seletivos de bolsas remanescentes do Prouni serão selecionados por ordem de classificação, de acordo com as notas obtidas no Enem, a partir da edição de 2010, e não mais por ordem de inscrição, como vinha sendo feito até o último processo de seleção de vagas remanescentes do Prouni.

Assessoria de Imprensa | Unit