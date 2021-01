POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGENS DE ROUBO EM PADARIA NO ORLANDO DANTAS

06/01/21 - 15:27:32

A 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM) divulgou imagens de um roubo praticado contra uma padaria localizada no conjunto Orlando Dantas, bairro São Conrado, em Aracaju. O crime foi praticado no início da tarde do sábado, 2 de janeiro. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre os autores da investida criminosa sejam repassadas através do Disque-Denúncia (181).

De acordo com a delegada Carina Rezende, no dia do crime dois homens chegaram ao estabelecimento comercial e anunciaram o roubo. Eles estavam armados e levaram dinheiro e um celular de uma das funcionárias do local. A colaboração da população denunciando investidas criminosas na localidade e fornecendo informações sobre os autores dos crimes é fundamental para a elucidação de roubos e furtos na localidade.

“Nós pedimos a colaboração da população para denunciar caso reconheça os autores. É muito importante essa participação da população, pois a localidade tem sido alvo e temos observado registros de ocorrência de furtos e roubos na região. Então é importante a denúncia”, enfatizou. As denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

