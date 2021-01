Colaboradores de embarque orientam mudanças no Terminal do Mercado

06/01/21 - 16:01:56

Em virtude da interdição do Terminal Luiz Garcia por conta da reforma da área de serviço intermunicipal do Terminal, os passageiros que seguiam para o Terminal de Centro em oito linhas, agora tem novo local de embarque e desembarque, devido às mudanças ocasionadas pela reforma: o Terminal do Mercado.

A obra do Governo do Estado precisou interditar o Terminal, que presta serviço intermunicipal, fechando uma parte do Terminal do Centro por conta da necessidade de mudança da estrutura local, inviabilizando o tráfego das pessoas localmente. Logo, o resultado foi a mudança da logística temporária de algumas linhas, inclusive em seus números e nomes.

Para ajudar os passageiros, a equipe do Grupo Modelo está diariamente orientando e sanando as dúvidas sobre as mudanças das rotas. O Terminal do Mercado foi estruturado para a nova demanda de usuários que vão chegando.

É importante reforçar que, as linhas que foram transferidas do Centro para o Mercado são: 035 – Terminal Rodoviário/Mercado via Nova Saneamento; 200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01; 200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02; 701 – Jardim Atlântico/Mercado via Shopping Riomar, 602 – Marcos Freire II/Mercado, 605 – 18 do Forte/Mercado e 717 – Mosqueiro via Beira Mar.

