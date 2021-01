Exposição “Natureza Manifesta” é um convite ao sentir

06/01/21 - 12:05:09

Em uma iniciativa inédita, fotógrafa sergipana expõe trabalho em ambiente projetado para o cuidar.

As lentes da fotógrafa Diana Reis, traz a natureza como protagonista na exposição “Natureza manifesta” que será lançada no domingo, 10, às 14h, em ambiente virtual da Attento Consultórios e Consultoria, @attentoconsultorios. A partir de um olhar singular, a sergipana revela manifestações sutis e contrastantes de cenários inspiradores.

Diana embarcou em uma jornada que resultou em imagens inusitadas que passam despercebidas ao olhar mais distraído. O projeto começou há dois anos quando voltou a morar em Sergipe após 16 anos vivendo na Paraíba.

“Nesse meu retorno fui a uma festa de tradição secular do Mangue Seco, a Festa de Santa Cruz, da qual meus ancestrais da linha materna, que viveram na região, eram devotos. Quando em meio às festividades fui tomada por uma emoção muito forte. Fotografei a festa e retornei com um desejo de falar um pouco mais sobre esse sentimento. A exposição “Natureza Manifesta” nasceu a partir dessa sensação”, conta.

Diana revela que de alguma forma, através da fotografia, toca em um ponto sutil de reconexão com a própria história, com o lugar que é desconhecido, mas ao mesmo tempo íntimo. “A exposição acaba sendo também um ponto de conexão entre Natureza interna e externa, na medida que exponho manifestações da Natureza, me manifesto”.

A exposição é um convite ao sentir. “Sinto que as fotografias estão expostas no lugar certo, um lugar de cuidado, que convida a olharmos para esse espaço do sentir”, disse.

A iniciativa inédita, de expor o trabalho em um ambiente projetado para o cuidar partiu de um convite da psicóloga Poliana Reis e do experiente publicitário, Leonardo Roeder, que atuou como curador.

“Agradeço muito toda essa conexão com a Attento, pelo olhar sensível e acolhedor que existe nesse lugar. Essa exposição é uma homenagem a uma mulher que veio antes de mim, partiu, mas nunca se foi. Maria do Carmo Reis do Nascimento permanece viva me ensinando que amor é ação”, conclui.

Attento Consultórios e Consultoria está localizado no Horizonte Jardins Offices & Hotel, na Avenida Dr. José Machado de Souza, 120, sala 1107, bairro Jardins, em Aracaju.

Assessoria de Imprensa