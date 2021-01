JACARÉ COM MAIS DE 1 METRO É APREENDIDO NO BAIRRO COROA DO MEIO, EM ARACAJU

06/01/21 - 08:40:31

Um jacaré de papo-amarelo medindo aproximadamente 1 metro e meio de comprimento, foi apreendido na manhã desta quarta-feira (06), no mangue da Coroa do Meio.

As informações são que um animal foi capturado vivo e vai ser avaliado por técnicos da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) para ver o estado de saúde do animal. O que se sabe até o momento, é que o animal vinha sendo alimentado por populares, o que acabava provocando muita preocupação por conta do risco do animal atacar pessoas.

Este não é o primeiro caso em que animais de grande porte são vistos em Aracaju.

Foto Magna Santana – Grupo Café com Política