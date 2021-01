Lacen pretende zerar demanda reprimida de 1.300 amostras

06/01/21 - 11:39:47

Com o aumento do número de testes em dezembro do ano passado, o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) teve dificuldade para gerar todos os resultados em tempo hábil.

O Laboratório Central de Sergipe (Lacen/SE) informou nesta quarta-feira (06), que está com uma demanda de 1.300 amostras que seguem em processamento de rotina e serão liberadas até esta quinta-feira (07). Ainda segundo o Lacen, zerando essa demanda, o órgão trabalha para voltar a emitir os laudos em 24 horas.

De acordo com o laboratório, foram mais de 37 mil amostras processadas no último mês de 2020, que gerou uma grande demanda reprimida de exames.

Segundo o supervisor do Lacen, Cliomar Alves, as equipes estão trabalhando de domingo a domingo, sem feriado, para que os resultados sejam liberados e o governo consiga fazer as melhores medidas de contenção da doença.

Ainda de acordo com ele, a previsão é que esse formato de trabalho permaneça indefinidamente. Muitos pacientes que realizaram o teste reclamaram do tempo até que se soubesse do resultado do exame RTPCR, alguns com mais de 10 dias.