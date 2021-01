NÚCLEO DE APOIO AO TRABALHO OFERTA 68 VAGAS DE EMPREGO EM SERGIPE

06/01/21 - 15:54:56

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) divulgou nesta quarta-feira (06), vagas de emprego que nesta semana.

As oportunidades são para pintor predial (30), pintor industrial (15), ajudante de pintura (15) e encarregado de pintura (03). Já para as pessoas com deficiência (PCD), há oportunidades de trabalho para auxiliar de limpeza (05). Todas as vagas são para interessados com experiência comprovada em carteira.

Os interessados precisam comparecer ao NAT localizado na Rua Santa Luzia, 680, Bairro São José munidos dos seguintes documentos: carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado.

O atendimento é realizado de segunda a sexta a partir das 7h e só serão liberadas 30% das senhas por dia devido aos protocolos sanitários de combate ao coronavírus.