Retomada das aulas em São Cristóvão somente após cumprimento dos protocolos

06/01/21 - 14:57:13

Após autorização da prefeitura via decreto para início do ano letivo em São Cristóvão, as escolas da rede privada poderão retornar as aulas presenciais no dia 18 de janeiro e as escolas da rede pública, no dia 22 de março. No entanto, este retorno está condicionado à situação epidemiológica do município bem como às adequações do ambiente escolar aos Protocolos Sanitários que preveem mudanças estruturais para a devida segurança de alunos, professores e demais colaboradores das instituições de ensino.

O Protocolo Sanitário de retorno das atividades educacionais presenciais e o Protocolo Sanitário do Transporte escolar a serem seguidos foram desenvolvidos pelo Centro Municipal de Operações de Emergências em Saúde Pública de São Cristóvão (COE-COVID-19-SC) e publicados pela secretaria de saúde em novembro no Portal da Transparência da prefeitura.

Desde então, a rede de educação do município tem intensificado as ações de estruturação das escolas para garantir as medidas de prevenção da covid-19. Segundo a secretária de educação do município, Quitéria Barros, as datas foram definidas, mas os termos condicionantes para que possa ser efetivamente feita a retomada das aulas serão todos observados.

“As atividades foram autorizadas para retomada nos mesmos termos adotados pelo estado de Sergipe e com condicionantes estabelecidos pela secretaria municipal de saúde no que diz respeito ao cumprimento do protocolo, não somente no âmbito da unidade de ensino, mas também no âmbito de toda a frota escolar para fazer o translado das crianças”, afirma a secretária.

Ainda segundo ela, “as condições sanitárias do estado e do município certamente serão observadas e serão fator determinante para o cumprimento ou não dessa retomada. Quanto à rede municipal de ensino de São Cristovão, seguimos alinhados com o governo do estado de Sergipe, e com a Seduc, que já definiu a retomada para o dia 22 de março. Nós temos um trabalho feito em regime de colaboração com a Seduc, inclusive no transporte escolar, por isso seguiremos alinhados à secretaria estadual de educação”, concluiu.

As adequações para o ambiente escolar sugeridas pelo COE estão descritas no protocolo sanitário nº 17 (Retorno das atividades educacionais presenciais) e no Protocolo sanitário nº 19 (Transporte Escolar). Ambos estão disponíveis no portal da transparência da prefeitura de São Cristóvão, na aba covid-19, em ações de enfrentamento: https://transparencia.saocristovao.se.gov.br/covid19.

Informações e foto assessoria