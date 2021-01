Belivaldo, na reunião com o Comitê não edita novas medidas e vai aguardar mais 14 dias

O governador de Belivaldo Chagas (PSD), anunciou na tarde desta quinta-feira (07), que vai manter as medidas adotada em dezembro passados adotadas,em dezembro para a contenção do avanço do novo coronavírus no Estado. A decisão foi anunciada após uma reunião com o comitê técnico que avalia a ação de retomada da economia durante a pandemia.