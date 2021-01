Com mega chapéu, Débora Nascimento encanta em clique no Piauí. Atriz compartilhou foto em seu perfil nas redes sociais

07/01/21 - 16:25:03

Maravilhosa! Curtindo dias ensolarados em Barra Grande, no Piauí, a atriz Débora Nascimento encantou seus seguidores nesta quinta-feira (7). Em clique compartilhado em seu perfil do Instagram, a musa posou com um olhar distante, usando apenas um mega chapéu para cobrir o corpo.

“Abra seus olhos, a verdade reside dentro de nós”, filosofou na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs da atriz não economizaram elogios. “Linda”, “Belíssima”, “Perfeita”, reagiram alguns internautas.

Nesta semana, também por meio das redes sociais, Débora discorreu sobre a solidão com seus seguidores. “Faz bem alternar períodos de solidão com uma vida social normal. A vida é o grande polidor da iluminação. Fugir dela é fugir da realização suprema”, escreveu.

Débora Nascimento é ex-mulher do ator José Loreto, com quem teve Bella, de 2 anos de idade. A atriz está longe das telinhas desde o fim da novela Verão 90, da TV Globo, transmitida em 2019.

REDAÇÃO GQ