CRESS Sergipe solicita que assistentes sociais façam parte do grupo prioritário da vacinação contra a covid-19

07/01/21 - 06:25:46

O Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe), representando a categoria dos/as assistentes sociais, encaminhou ofício para a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a Prefeitura de Aracaju e para a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames) solicitando que os/as profissionais de Serviço Social e demais trabalhadores da política de assistência social façam parte do grupo prioritário da vacinação contra a covid-19.

De acordo com a presidente do CRESS Sergipe, Dora Rosa Horlacher, a atuação de muitos/as profissionais de Serviço Social depende do contato direto com o público e, por isso, estão submetidos ao risco de contágio pelo novo coronavírus.

“Estamos querendo assegurar a saúde desses profissionais, assim como a continuidade dos serviços prestados. Desde o início da pandemia, os trabalhadores da política de assistência social continuaram seus trabalhos ou até tiveram seus trabalhos intensificados devido ao atendimento da população nas diversas situações e problemas sociais causados pela pandemia”, explicou a presidente.

O Conselho reforça ainda que a categoria já é reconhecida como profissionais da área da saúde e a solicitação só reforça a importância da vacinação para este público. “Esperamos que os novos gestores dos municípios sergipanos, ao incluir a vacinação, lembrem dessa categoria como grupo prioritário na cobertura vacinal”, finalizou Dora.

Ascom/CRESS-SE