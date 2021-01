E-book lançado por alunos da UNINASSAU chega as escolas

07/01/21 - 12:53:34

A obra infantil visa a produção acadêmica e promove a diversidade

O e-book Antologia Literária de Recontos, produzido por alunos do curso de Pedagogia da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, tem sido elogiado por professores da educação básica de ensino da capital sergipana. Diversas escolas já manifestaram interesse em utilizar o livro como referência na educação. Já há conversações sobre o assunto e a parceria está sendo encaminhada.

“Logo teremos resposta das escolas com relatos da apropriação do e-book. O objetivo da produção literária é estimular a cultura acadêmica, contribuindo com a construção positiva da identidade dos estudantes, além de promover o respeito à diversidade e a autoestima em sua formação. Isso, o livro levará até as escolas”, observa a professora Alessandra Monteiro, que orientou os alunos durante a produção do e-book.

Ela ressalta que a obra faz uma combinação e adaptação dos contos clássicos da literatura infantil, reescritos e apresentados com temáticas contemporâneas e várias abordagens atemporais, porém importantes para a público infantil e sociedade como um todo. “A obra foi pensada com a finalidade de proporcionar aos alunos do curso de Pedagogia, o aprofundamento e extensão da formação acadêmica”, atenta Alessandra.

Ler e escrever

A professora explica que a obra articula a proposta metodológica da teórica e prática, bem como apresenta os benefícios do ler na infância, despertando, assim, o gosto pela leitura e escrita. “Quem lê possui bem mais habilidade para escrever. O livro promove essa relação de forma simples e acessível aos alunos da educação básica”, conclui Alessandra.

Fonte e foto assessoria