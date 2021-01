Funcap e Prefeitura de Laranjeiras realizam Simpósio do XLVI Encontro Cultural

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) em parceria com a Prefeitura de Laranjeiras, realiza nesta sexta-feira, 8, a partir das 09h30, o Simpósio XLVI do Encontro Cultural de Laranjeiras. O evento contará com transmissão das mesas pelo canal de Youtube da Aperipê TV. O evento se inicia com fala da presidente da Funcap, Conceição Vieira e do prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala e será finalizado, às 18h, com Sarau Ensaio Secreto. A mesa inicial e o Sarau serão transmitidos também pela Aperipê TV, canal 6.1.

O simpósio está com inscrições abertas para o público através do link https://forms.gle/JJ2FzHYMJqXZk9Bs8 . São 60 vagas para o público e os interessados podem se inscrever em mais de uma mesa. Antes do evento, aqueles que se inscreverem receberam os links das mesas e ao fim do evento, serão enviados certificados digitais aos e-mails cadastrados.

Programação do Simpósio do XLVI Encontro Cultural de Laranjeiras

09h30 – Abertura Oficial do XLVI Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras

Solenidade com fala da Presidente da Funcap|SE Professora Conceição Vieira e do Prefeito de Laranjeiras Juca da Bala

Transmissão Aperipê TV e YouTube Aperipê TV

10h – Conferência de Abertura : Cultura Popular – Fortalecimento e Sustentabilidade

Palestrante: Dênio Azevedo(Profº Dr. Departamento Turismo-UFS)

Coordenador: Lindolfo Amaral (Pós-doutor em Artes Cênicas/membro do Grupo Imbuaça)

Transmissão Aperipê TV e YouTube Aperipê TV

11h – Mesa: Valorização do Patrimônio Imaterial para o Desenvolvimento do Estado

Palestrante: Hermano Fabrício Oliveira Guanaes e Queiroz-(Ex-diretor do DPI -IPhan)

Coordenadora: Terezinha Alves de Oliva (Profª Drª Emérita da UFS/ oradora do IHGSE)

Transmissão YouTube Aperipê TV

13h30 – Mesa: Sustentabilidade e Fortalecimento do Saber e Fazer

Palestrantes: Elinildo Marinho (Fundarpe) e Roberto Vasconcelos (coordenador de Cultura Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes-PE)

Mediador: Marcelo Rangel (Gestor Cultural, Mestre em Comunicação e Sociedade)

Transmissão YouTube Aperipê TV

14h30 – Mesa: Influência da Cultura Laranjeirense no Cenário Estadual

Palestrantes: João Mouzart Oliveira Junior (Historiador, Arqueólogo e Antropólogo) e Verônica Maria Menezes Nunes (Profª Doutora Dep. Museologia da UFS)

Transmissão YouTube Aperipê TV

16h – Mesa (Conselho Estadual de Cultura e PPGCULT/UFS): Pesquisas sobre Culturas Populares na Contemporaneidade. Participação de Mestrandos e Doutorandos da UFS.

Mediação: Fernando Aguiar (Profº. Dr. Departamento de Museologia UFS )

“Entre Josefas, rezas e rodas”: práxis do cuidado e empoderamento da mulher quilombola

Aluna: Maria Taíres dos Santos

Orientador: Prof. Dr. Roberto dos Santos Lacerda -PPGCULT/UFS

“Cultura Popular e Educação Estética”: um estudo sobre o pastoril – Os elementos do Pastoril como uma possibilidade a efetuação de uma educação estética a partir da perspectiva de Denis Diderot.

Aluna: Edcley Vasconcelos Leite Serra

Orientadora: Profª Drª Christine Arndt de Santana – PPGCULT/UFS

A Imagem da Mulher Negra na Xilogravura de Jacira Moura

Aluna: Vilma Maria Santos Rebouças

Orientadora: ProfªDrªMarjorie Garrido Severo – PPGCULT/UFS

“O Indizível da Casa Sertaneja ou uma Poética dos Espaços”: um olhar transgressor sobre um patrimônio esquecido

Mariana Santos da Trindade

Orientador: Prof. Dr. Fernando José Ferreira Aguiar – PPGCULT/UFS

Festival de Parintins – Por trás dos bastidores da Ópera Cabocla

Aluna: Djane da Silva Sena

Orientadora: ProfªDrªNeila Maciel – PPGCULT/UFS

“Mantilha de Renda e Coroa de Papelão”: Cultura Popular, Entre- lugar e Fronteiras nas Taieiras de Laranjeiras-SE.

Aluna: Mirtes de Menezes Almeida.

Orientador: Prof. Dr. Fernando José Ferreira Aguiar – PPGCULT/UFS

Catadoras de Mangaba e (re) criação de Identidades: permanências e rupturas na tradição no Povoado Ribuleirinha – Estância/Se

Aluna: Ricardo Santana Santos

Orientador: Prof. Dr. Christian Jean Marie Boudou – PPGCULT/UFS

“Os festivais de cultura e os impactos gerados nos grupos de cultura popular”: uma análise a partir do São Gonçalo da Mussuca

Aluno:Denisson Cleber de Farias Santos

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Brazil – PPGCULT/UFS

O cotidiano e o reflexo das tradições e dos elementos culturais presentes nos corpos negros das filhas de Oxum.

Aluna: Joelma Ferreira da Silva

Orientadores: Profª. Drª Luana Foroni Andrade (PPGCULT/UFS) e Co-orientador : Prof. Dr Toni Edson Costa Santos ( UFAL )

“Ô gente, esse samba como é”: O Samba de Aboio e a manutenção das tradições.

Aluno: Luan Vinícius Carvalho de Almeida

Orientadora :ProfªDrª Alexandra Gouvêa Dumas (PPGCULT/UFS / Escola de Teatro da UFBA )

O jogo tradicional como forma de entendimento do sujeito social: estabelecendo relações para manutenção do afeto.

Aluna: Adriana Gomes Lima

Orientadores: Profa. Dra. Rafaela Schiassi Hernandes ( PPGCULT) e Prof. Dr. Luiz Godoy (FEF/Unicamp)

Transmissão YouTube Aperipê TV

18h – Encerramento com Sarau Ensaio Secreto – Participações: Mauá, Paulo Araújo, Tatá, Heitor Mendonça, João Victor, Lari Lima, Kleber Melo e Ton Toy

Transmissão YouTube Aperipê TV