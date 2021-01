Governo colabora para manutenção de empresa sergipanas abertas

Um comparativo mostrou que o mês de dezembro apresentou um aumento de 56% a mais em relação ao mesmo período de 2019 – um saldo positivo diante da crise enfrentada

Em um ano tão conturbado como 2020, Sergipe permaneceu rendendo bons resultados no que diz respeito ao setor empresarial. Aberturas e alterações de empresas mostraram que a classe se manteve ativa, mesmo com todos os obstáculos causados pelo novo coronavírus. De 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2020, foram contabilizadas 4.231 mil novas constituições diante de 2.625 baixas.

Desde setembro de 2019, o serviço de extinção de empresa é oferecido gratuitamente pela Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), ainda assim, em relação ao ano anterior, 2020 apresentou 14% menos baixas e computou um aumento de 5% em alterações realizadas, ou seja, foram quase 10 mil alterações – o que significa que o empresariado sergipano se adaptou à nova realidade imposta pela pandemia. As alterações estão relacionadas com qualquer tipo de modificação na empresa como, por exemplo, mudança em seu capital social ou mesmo no ramo de atividade.

Em busca de driblar a crise, mais empresários optaram por realizar alterações para manter a empresa em funcionamento. Um comparativo mostrou que o mês de dezembro apresentou um aumento de 56% a mais em relação ao mesmo período de 2019 – um saldo positivo diante da crise sanitária e econômica enfrentada atualmente.

O cenário favorável fornecido pelo Governo do Estado, através da Jucese, com o Portal Agiliza e a categoria 100% digital, também possibilitou que menos empresários fechassem as suas portas. Só em dezembro, as alterações e constituições realizadas apresentaram um aumento significativo considerando o mesmo período de 2019. Quase 400 novas empresas foram abertas, o que representa um aumento de 22% a mais em constituições.

Por causa da pandemia, que levou ao fechamento do comércio no primeiro semestre de 2020, houve uma queda de 9% em abertura de empresas em relação a 2019, mas, mesmo com as dificuldades enfrentadas, o empresariado sergipano se manteve de pé, vencendo os obstáculos e se adaptando à nova realidade.

